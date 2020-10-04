Карпин обвинил судью в предвзятости в матче «Ростова» с «Сочи»

При этом в ходе матча ростовчане получили много карточек. Карпин подчеркнул, что у другой команды их практически не было. «То, что я спросил у судьи после игры, почему показывают карточку Козлову за игру высоко поднятой ногой, а игроку „Сочи“ на Хашимото, где нога еще выше поднята — не показывают? Всё, что я спросил. На что судья начал улыбаться. Я спросил, почему он улыбается, а судья показал красную карточку. За что желтую показал, я тоже не понял. Я разговаривал с резервным арбитром на нормальном тоне, спрашивал, почему за одни фолы дают желтые карточки нам, а другой команде за такие же — не дают. Он показал желтую карточку», — возмутился наставник желто-синих.