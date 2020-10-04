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Posted 4 октября 2020, 15:42

Published 4 октября 2020, 15:42

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

«Ростов» потерпел поражение в матче с «Сочи» 4:2

4 октября 2020, 15:42
Большинство российских букмекеров, отдавших предпочтение ФК «Сочи» в игре с «Ростовом» в рамках десятого тура Тинькофф РПЛ, оказались правы, желто-синие проиграли.

Игра началась в16.30 мск на стадионе «Фишт». К моменту встречи сочинцы занимали пятую строчку турнирной таблицы, набрав такое же количество очков, как и ЦСКА.

В копилке «Ростова» набралось уже 17 очков, и это позволило клубу занять четвёртое место. Однако незадолго до игры команду покинул нападающий Эльдор Шомуродов, что, по мнению экспертов, сказалось на настрое желто-синих.

Впрочем, букмекеры оказались правы. «Ростов» проиграл «Сочи» со счетом 4:2.

По словам защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова, выступавшего в перерыве перед СМИ, причина неудачи команды может быть в том, газон на стадионе очень в плохом состоянии.

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