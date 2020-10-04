«Ростов» потерпел поражение в матче с «Сочи» 4:2

Posted 4 октября 2020, 15:42
Published 4 октября 2020, 15:42
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Игра началась в16.30 мск на стадионе «Фишт». К моменту встречи сочинцы занимали пятую строчку турнирной таблицы, набрав такое же количество очков, как и ЦСКА.
В копилке «Ростова» набралось уже 17 очков, и это позволило клубу занять четвёртое место. Однако незадолго до игры команду покинул нападающий Эльдор Шомуродов, что, по мнению экспертов, сказалось на настрое желто-синих.
Впрочем, букмекеры оказались правы. «Ростов» проиграл «Сочи» со счетом 4:2.
По словам защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова, выступавшего в перерыве перед СМИ, причина неудачи команды может быть в том, газон на стадионе очень в плохом состоянии.