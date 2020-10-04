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Posted 4 октября 2020, 13:18

Published 4 октября 2020, 13:18

Modified 1 октября, 13:17

Updated 1 октября, 13:17

Таксист в Ростове попытался отобрать у полицейских табельное оружие

4 октября 2020, 13:18
В Ленинском районе Ростова-на-Дону таксист напал на остановивших его сотрудников ППС и попытался отобрать у них табельное оружие, сообщил Telegram-канал «че по Ростову».

Подозрительного мужчину наряд ППС заметил на улице Пирамидной и остановил для проверки документов. Но мужчина внезапно напал на полицейских и попытался отобрать у них табельное оружие.

После этого нарушитель попытался скрыться на автомобиле Renault Logan с надписью «такси», но полицейским удалось задержать его, открыв стрельбу по колесам.

Задержанным оказался ранее судимый за наркотики 43-летний местный житель.

Ранее в Миллерово двое угонщиков открыли огонь по полицейским.

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