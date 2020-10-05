Главного тренера «Ростова» обвинили в плохом воспитании полузащитника Норманна

Но Ротенберг сообщил, что ни о какой предвзятости в работе арбитра речи не идет. «Норманн — очень экспрессивный парень… Зачем он полез? Это не дисциплинированно! Его должен воспитывать тренер. В принципе, ему и раньше могли вторую желтую показать. Это же не бокс и не борьба», — выразил он свое мнение.