Главного тренера «Ростова» обвинили в плохом воспитании полузащитника Норманна

Posted 5 октября 2020, 10:09
Published 5 октября 2020, 10:09
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Напомним, что после матча с «Сочи» Валерий Карпин усомнился в непредвзятости арбитра Евгения Турбина, после того, как он удалил с поля полузащитника «Ростова» Маттиаса Норманна. Футболист набросился на игрока «Сочи» Кристиана Нобоа, после грубого фола.
Но Ротенберг сообщил, что ни о какой предвзятости в работе арбитра речи не идет. «Норманн — очень экспрессивный парень… Зачем он полез? Это не дисциплинированно! Его должен воспитывать тренер. В принципе, ему и раньше могли вторую желтую показать. Это же не бокс и не борьба», — выразил он свое мнение.