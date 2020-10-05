rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября 2020, 10:09

Published 5 октября 2020, 10:09

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Главного тренера «Ростова» обвинили в плохом воспитании полузащитника Норманна

5 октября 2020, 10:09
Владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг выразил мнение, что главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину нужно лучше воспитывать своих подопечных, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после матча с «Сочи» Валерий Карпин усомнился в непредвзятости арбитра Евгения Турбина, после того, как он удалил с поля полузащитника «Ростова» Маттиаса Норманна. Футболист набросился на игрока «Сочи» Кристиана Нобоа, после грубого фола.

Но Ротенберг сообщил, что ни о какой предвзятости в работе арбитра речи не идет. «Норманн — очень экспрессивный парень… Зачем он полез? Это не дисциплинированно! Его должен воспитывать тренер. В принципе, ему и раньше могли вторую желтую показать. Это же не бокс и не борьба», — выразил он свое мнение.

Напомним, что «Ростов» проиграл «Сочи» на выезде со счетом 4:2.

#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика