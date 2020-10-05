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Posted 5 октября 2020, 07:03

Published 5 октября 2020, 07:03

Modified 1 октября, 13:21

Updated 1 октября, 13:21

Обслуживание аэропорта Платов в Ростове обойдется в 53,5 млн руб

5 октября 2020, 07:03
На наземное обслуживание аэропорта Платов потратят 53,5 миллион рублей, говорится в документах на сайте госзакупок.

Заказчиком выступило АО «Авиакомпания «Россия». Закупка производится у единственного поставщика. Однако в документах не указано, с кем планируется заключить договор.

Отмечается, что аэропортовое обслуживание Платова будет осуществляться в рамках договора с 1 января по 31 декабря 202 года.

Напомним, что ранее жители Ростова-на-Дону попросили горадминистрацию провести троллейбусную линию до аэропорта Платов. По мнению автора петиции, сделать это можно в рамках проекта по развитию экологически чистого вида транспорта.

#Экономика#Новости
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