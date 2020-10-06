rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 октября 2020, 05:41

Published 6 октября 2020, 05:41

Modified 1 октября, 14:43

Updated 1 октября, 14:43

Ростовского блогера сняли с самолета из-за отсутствия маски

6 октября 2020, 05:41
Блогера из Ростова-на-Дону сняли с самолета из-за ее принципиальной позиции не носить маску, говорится на странице девушки в Instagram.

Речь идет о блогере с ником __Miss__alena, которая написала гневный пост о произошедшей с ней ситуации. По ее словам, ее сняли с рейса из Москвы в Челябинск.

Девушка пояснила, что причиной стало несоблюдение масочного режима. Однако менять свою точку зрения в этом вопросе она не намерена.

«Я на весь мир кричу, что маски нельзя носить. Мне важнее оставаться верной себе и моим принципам, чем „прогнуться“ под указы стюардессы, тем более я летаю бизнесом», — заявила блогер.

Она добавила, что в салоне самолета все снимают маски.

Читайте также: «Одна маска на 30 человек: как Ростовская область справляется с масочным режимом».

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика