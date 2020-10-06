Ростовского блогера сняли с самолета из-за отсутствия маски

Posted 6 октября 2020, 05:41
Published 6 октября 2020, 05:41
Modified 1 октября, 14:43
Updated 1 октября, 14:43
Речь идет о блогере с ником __Miss__alena, которая написала гневный пост о произошедшей с ней ситуации. По ее словам, ее сняли с рейса из Москвы в Челябинск.
Девушка пояснила, что причиной стало несоблюдение масочного режима. Однако менять свою точку зрения в этом вопросе она не намерена.
«Я на весь мир кричу, что маски нельзя носить. Мне важнее оставаться верной себе и моим принципам, чем „прогнуться“ под указы стюардессы, тем более я летаю бизнесом», — заявила блогер.
Она добавила, что в салоне самолета все снимают маски.
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