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Posted 6 октября 2020, 14:52

Published 6 октября 2020, 14:52

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Тренер ФК «Ростов» попросил у фанатов помощи после матча с «Сочи»

6 октября 2020, 14:52
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин обратился к фанатам из-за спорного момента в матче против «Сочи», сообщается в Instagram Карпина.

Напомним, игра прошла в рамках чемпионата России и завершилась победой «Сочи» со счетом 2:4. В одном из моментов столкнулись защитник «Сочи» Миха Мевля и нападающий «Ростова» Владимир Обухов.

После этого был назначен штрафной в пользу сочинцев. Карпину эта ситуация показалась спорной, и он обратился к болельщикам.

«Нужна помощь, сам не смогу разобраться, так как могу быть предвзятым. Кто фолит? Игрок в белой майке или в синей?» — поинтересовался Карпин, опубликовав видео игрового момента.

«Фола не было, ни с одной стороны. Валера, прекращай ныть. Со „Спартака“ ушел, а „Спартак“ от тебя нет», — прозвучало в комментариях.

#Спорт#Новости
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