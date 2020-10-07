Ростовчане пожаловались на неполадки с YouTube

Сбои начались около 07.30 мск. С неполадками столкнулись пользователи платформы во всем мире, однако наибольшее число жалоб поступило от граждан США, Мексики, Бразилии, Великобритании, Нидерландов, Германии, Турции и Японии. В России заявки о неполадках в работе видеохостинга поступали из жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и Ростова-на-Дону.