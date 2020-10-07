Ростовчане пожаловались на неполадки с YouTube

Posted 7 октября 2020, 08:27
Published 7 октября 2020, 08:27
Modified 1 октября, 15:07
Updated 1 октября, 15:07
Сбои начались около 07.30 мск. С неполадками столкнулись пользователи платформы во всем мире, однако наибольшее число жалоб поступило от граждан США, Мексики, Бразилии, Великобритании, Нидерландов, Германии, Турции и Японии. В России заявки о неполадках в работе видеохостинга поступали из жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и Ростова-на-Дону.
Большинство жалоб были связаны с невозможностью просмотра видеороликов, на них приходится 80%. Еще около 14 % пожаловавшихся сообщили, не работает сайт YouTube, а около 5 % испытывали трудности при входе в аккаунт.
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