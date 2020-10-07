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Posted 7 октября 2020, 09:08

Published 7 октября 2020, 09:08

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

За поврежденный в аэропорту Ростова самолет авиакомпания «Россия» потребовала 30 млн

7 октября 2020, 09:08
Авиакомпания «Россия» подала многомиллионный иск к АО «Ростоваэроинвест» из-за инцидента, произошедшего в апреле 2019 года, говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

Сумма требований истца составила 29,6 миллиона рублей. Во столько авиаперевозчик оценил убытки, причиненные в результате повреждения воздушного судна в аэропорту Платов. Еще 58,6 тысячи рублей «Россия» намерена взыскать за услуги переводчика в ходе подготовки искового заявления.

В настоящее время иск был принят судом к производству. Заседание назначено на 19 октября.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в Платове 24 апреля 2019 года. Вылетевший из Санкт-Петербурга лайнер приземлился в Ростове. К нему подогнали самоходный трап, из-за резкого удара платформы трапа была повреждена обшивка фюзеляжа рядом с передней левой дверью. В результате проведенного расследования виновным в происшествии признали водителя трапа.

#Экономика#Новости
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