За поврежденный в аэропорту Ростова самолет авиакомпания «Россия» потребовала 30 млн

Инцидент, о котором идет речь, произошел в Платове 24 апреля 2019 года. Вылетевший из Санкт-Петербурга лайнер приземлился в Ростове. К нему подогнали самоходный трап, из-за резкого удара платформы трапа была повреждена обшивка фюзеляжа рядом с передней левой дверью. В результате проведенного расследования виновным в происшествии признали водителя трапа.