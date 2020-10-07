За поврежденный в аэропорту Ростова самолет авиакомпания «Россия» потребовала 30 млн

Posted 7 октября 2020, 09:08
Published 7 октября 2020, 09:08
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Сумма требований истца составила 29,6 миллиона рублей. Во столько авиаперевозчик оценил убытки, причиненные в результате повреждения воздушного судна в аэропорту Платов. Еще 58,6 тысячи рублей «Россия» намерена взыскать за услуги переводчика в ходе подготовки искового заявления.
В настоящее время иск был принят судом к производству. Заседание назначено на 19 октября.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в Платове 24 апреля 2019 года. Вылетевший из Санкт-Петербурга лайнер приземлился в Ростове. К нему подогнали самоходный трап, из-за резкого удара платформы трапа была повреждена обшивка фюзеляжа рядом с передней левой дверью. В результате проведенного расследования виновным в происшествии признали водителя трапа.