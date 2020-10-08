Две аптеки наказали в Ростовской области за отсутствие в продаже лекарств

Posted 8 октября 2020, 04:58
Published 8 октября 2020, 04:58
Modified 1 октября, 14:43
Updated 1 октября, 14:43
В Усть-Донецком районе была проведена проверка работы аптек. Оказалось, что в нескольких из них нет минимального ассортимента лекарств для оказания помощи.
Так, отсутствовали препараты «Бисакодил», «Дексаметазон». От руководителей организаций потребовали устранить нарушения.
Кроме того, завели дела об административных правонарушениях. Виновников оштрафовали на 170 тысяч рублей.
«Сейчас нарушения устранены, аптеки закупили необходимые препараты», — уточнили в прокуратуре.
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