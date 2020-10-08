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Posted 8 октября 2020, 14:29

Published 8 октября 2020, 14:29

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Имущество «Ирдона» ростовского бизнесмена Вадима Ванеева выставили на торги

8 октября 2020, 14:29
Сюжет
Эксклюзив
В Ростовской области на торги было выставлено имущество обанкротившегося предприятия ООО «Ирдон», некогда принадлежавшего экс-владельцу «Евродона» Вадиму Ванееву, говорится в документах на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротах.

В общей сложности на торгах представлено 40 лотов. Дороже всего было оценено имущество, находящееся в залоге у корпорации ВЭБ. Стоимость этих лотов составила 948 миллионов рублей, к ним относятся в том числе здания и земельные участки, расположенные в поселке Темерницком. Отдельными лотами представлен автопарк компании и ее недвижимость.

Торги назначены на 20 ноября.

По данным СПАРК, ООО «Ирдон» зарегистрировано в Ростовской области в 2004 году. Основным видом деятельности компании являлось производство изделий из бетона для использования в строительстве. До 2017 года 26% доли компании принадлежало Вадиму Ванееву, в настоящее время активами фирмы владеют ООО «ВЭБ Капитал» (51%) и «ВЭБ.РФ» (49%).

Компания была признана банкротом в сентябре 2019 года по иску ВЭБ. Он и является основным кредитором «Ирдона», сумма его требований превышает 532,8 миллиона рублей.

В декабре 2019 года по результатам инвентаризации имущество компании оценили в 363,3 миллиона рублей.

#Экономика#Эксклюзив#Новости
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