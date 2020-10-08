Имущество «Ирдона» ростовского бизнесмена Вадима Ванеева выставили на торги

Posted 8 октября 2020, 14:29
Published 8 октября 2020, 14:29
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
В общей сложности на торгах представлено 40 лотов. Дороже всего было оценено имущество, находящееся в залоге у корпорации ВЭБ. Стоимость этих лотов составила 948 миллионов рублей, к ним относятся в том числе здания и земельные участки, расположенные в поселке Темерницком. Отдельными лотами представлен автопарк компании и ее недвижимость.
Торги назначены на 20 ноября.
По данным СПАРК, ООО «Ирдон» зарегистрировано в Ростовской области в 2004 году. Основным видом деятельности компании являлось производство изделий из бетона для использования в строительстве. До 2017 года 26% доли компании принадлежало Вадиму Ванееву, в настоящее время активами фирмы владеют ООО «ВЭБ Капитал» (51%) и «ВЭБ.РФ» (49%).
Компания была признана банкротом в сентябре 2019 года по иску ВЭБ. Он и является основным кредитором «Ирдона», сумма его требований превышает 532,8 миллиона рублей.
В декабре 2019 года по результатам инвентаризации имущество компании оценили в 363,3 миллиона рублей.