Имущество «Ирдона» ростовского бизнесмена Вадима Ванеева выставили на торги

В общей сложности на торгах представлено 40 лотов. Дороже всего было оценено имущество, находящееся в залоге у корпорации ВЭБ. Стоимость этих лотов составила 948 миллионов рублей, к ним относятся в том числе здания и земельные участки, расположенные в поселке Темерницком. Отдельными лотами представлен автопарк компании и ее недвижимость.