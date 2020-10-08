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Posted 8 октября 2020, 07:36

Published 8 октября 2020, 07:36

Modified 1 октября, 15:30

Updated 1 октября, 15:30

Ростовчане попросили сделать все переходы приподнятыми

8 октября 2020, 07:36
Житель Ростова-на-Дону попросил власти города изменить технологию создания переходов, сообщается в сервисе «Активный ростовчанин».

Автор предлагает строить переходы приподнятыми, чтобы они были вровень с тротуаром. По его словам, пешеходам будет комфортнее передвигаться.

«Переход в этом случае выступает в роли „лежачего полицейского“. Он заставит водителей снижать скорость», — уточнил ростовчанин.

Он добавил, что инвалидам станет проще передвигаться. На момент четверга обращение поддержал 51 человек, еще шесть местных жителей высказались против.

Ранее ростовчане попросили повысить оплату проезда в автобусах.

#Общество#Новости
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