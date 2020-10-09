Водитель грузовика залил цементом 10 автомобилей в Ростове

Posted 9 октября 2020, 17:44
Published 9 октября 2020, 17:44
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
Происшествие случилось в 17.20 мск на улице Максима Горького. Во время строительных работ у грузового автомобиля оборвалась труба.
«Из-за этого цемент и щебень оказались на дороге. Повреждения получили 10 автомобилей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что медицинская помощь никому не потребовалась. В данный момент движение восстановлено в полном объеме.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства случившегося. Ранее причину массовой аварии с автобусами назвали в Ростове.