Жителей Каменска-Шахтинского попросили не выходить из дома из-за дыма

Posted 9 октября 2020, 05:45
Published 9 октября 2020, 05:45
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Из-за продолжающейся засухи произошло возгорание сухой травы. Специалисты обнаружили в пробах воздуха превышение содержания двуокиси серы.
Местных жителей попросили избегать утренних прогулок и не находиться на улице длительное время. Именно в утренние часы концентрация смога достигает наиболее высоких значений.
«Окна в квартирах надо закрыть, следует пить побольше воды. Стоит повышать влажность в помещениях, можно чаще делать влажную уборку», — отметили в мэрии.
Отмечается, что следует ограничить физические нагрузки. В первую очередь это касается пенсионеров, детей и людей с хроническими заболеваниями.