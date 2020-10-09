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Posted 9 октября 2020, 05:45

Published 9 октября 2020, 05:45

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Жителей Каменска-Шахтинского попросили не выходить из дома из-за дыма

9 октября 2020, 05:45
Задымление и смог образовались в Каменске-Шахтинском Ростовской области из-за природных пожаров, сообщили в городской администрации.

Из-за продолжающейся засухи произошло возгорание сухой травы. Специалисты обнаружили в пробах воздуха превышение содержания двуокиси серы.

Местных жителей попросили избегать утренних прогулок и не находиться на улице длительное время. Именно в утренние часы концентрация смога достигает наиболее высоких значений.

«Окна в квартирах надо закрыть, следует пить побольше воды. Стоит повышать влажность в помещениях, можно чаще делать влажную уборку», — отметили в мэрии.

Отмечается, что следует ограничить физические нагрузки. В первую очередь это касается пенсионеров, детей и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее ростовчане раскритиковали просьбу сидеть дома из-за коронавируса.

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