Донские полицейские помогли доставить в больницу пациента с инсультом

Posted 10 октября 2020, 07:48
Published 10 октября 2020, 07:48
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Помощь понадобилась в пятницу на дороге Морозовск — Цимлянск — Волгодонск. Водитель «ВАЗ» начал подавать световые сигналы патрульному автомобилю, который ехал впереди.
Полицейские остановились, к ним подошла женщина и рассказала, что является медсестрой. Она пояснила, что в автомобиле находится мужчина, предположительно с инсультом.
«Ждать „Скорою помощь“ времени не было. Медработник побоялась не успеть доставить пациента в больницу вовремя и попросила сотрудников ГИБДД о помощи», — сказано в сообщении.
Полицейские сопроводили автомобиль до больницы. Пациенту оказали медицинскую помощь.