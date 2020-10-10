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Posted 10 октября 2020, 07:48

Published 10 октября 2020, 07:48

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Донские полицейские помогли доставить в больницу пациента с инсультом

10 октября 2020, 07:48
В Ростовской области полицейские помогли медсестре доставить в больницу мужчину с инсультом, сообщили в региональном УМВД.

Помощь понадобилась в пятницу на дороге Морозовск — Цимлянск — Волгодонск. Водитель «ВАЗ» начал подавать световые сигналы патрульному автомобилю, который ехал впереди.

Полицейские остановились, к ним подошла женщина и рассказала, что является медсестрой. Она пояснила, что в автомобиле находится мужчина, предположительно с инсультом.

«Ждать „Скорою помощь“ времени не было. Медработник побоялась не успеть доставить пациента в больницу вовремя и попросила сотрудников ГИБДД о помощи», — сказано в сообщении.

Полицейские сопроводили автомобиль до больницы. Пациенту оказали медицинскую помощь.

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