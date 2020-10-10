Двое школьников на мотоцикле пострадали в аварии в Ростовской области

В Ростовской области произошла автоавария с мотоциклом, в которой пострадали двое подростков, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в пятницу вечером на дороге Азов — Ейск. Водитель автомобиля Chery не стал пропускать мотоцикл Honda, из-за чего они столкнулись. «Травмы получили 16-летние водитель и пассажир мотоцикла. Водитель находился в шлеме и после оказания медицинской помощи его отпустили домой», — сказано в сообщении. Отмечается, что второй подросток остался в больнице. Сейчас по факту автоаварии проводится проверка. Ранее причину массовой аварии с автобусами назвали в Ростове.