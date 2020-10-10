Двое школьников на мотоцикле пострадали в аварии в Ростовской области

Posted 10 октября 2020, 07:16
Published 10 октября 2020, 07:16
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Происшествие случилось в пятницу вечером на дороге Азов — Ейск. Водитель автомобиля Chery не стал пропускать мотоцикл Honda, из-за чего они столкнулись.
«Травмы получили 16-летние водитель и пассажир мотоцикла. Водитель находился в шлеме и после оказания медицинской помощи его отпустили домой», — сказано в сообщении.
Отмечается, что второй подросток остался в больнице. Сейчас по факту автоаварии проводится проверка.