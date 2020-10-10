Очередная пыльная буря началась в Ростове

Ранее синоптики обещали сильный ветер с порывами до 18 метров секунду на выходных. Первый раз пыльная буря появилась на прошлой неделе и создавала проблемы в городе в течение двух дней. Снова она образовалась в пятницу и утихла за несколько часов. Экологи смогли объяснить причины такого явления.