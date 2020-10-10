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Posted 10 октября 2020, 14:43

Published 10 октября 2020, 14:43

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Очередная пыльная буря началась в Ростове

10 октября 2020, 14:43
В Ростове-на-Дону в субботу во второй половине дня снова началась пыльная буря, сообщает корреспондент RostovGazeta.

В городе резко усилился ветер, который начал разносить пыль. Буря ухудшает видимость для водителей, из-за чего им приходится снижать скорость.

Из-за сильного ветра на улице летает мусор и раскачиваются высокие деревья. Есть опасность, что они могут сломаться и упасть.

Ранее синоптики обещали сильный ветер с порывами до 18 метров секунду на выходных. Первый раз пыльная буря появилась на прошлой неделе и создавала проблемы в городе в течение двух дней. Снова она образовалась в пятницу и утихла за несколько часов. Экологи смогли объяснить причины такого явления.

#Общество#Новости
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