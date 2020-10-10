Очередная пыльная буря началась в Ростове

Posted 10 октября 2020, 14:43
Published 10 октября 2020, 14:43
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
В городе резко усилился ветер, который начал разносить пыль. Буря ухудшает видимость для водителей, из-за чего им приходится снижать скорость.
Из-за сильного ветра на улице летает мусор и раскачиваются высокие деревья. Есть опасность, что они могут сломаться и упасть.
Ранее синоптики обещали сильный ветер с порывами до 18 метров секунду на выходных. Первый раз пыльная буря появилась на прошлой неделе и создавала проблемы в городе в течение двух дней. Снова она образовалась в пятницу и утихла за несколько часов. Экологи смогли объяснить причины такого явления.