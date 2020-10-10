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Posted 10 октября 2020, 16:39

Published 10 октября 2020, 16:39

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Власти выделили 43 млн на оснащение одной из школ в Ростовской области

10 октября 2020, 16:39
В Ростовской области на оборудование школы № 32 имени Молодой гвардии в Ростове направили 43,4 миллиона рублей, говорится в сообщении регионального правительства.

Губернатор региона Василий Голубев распорядился выделить деньги для школы из областной казны. Деньги потратят на закупку различного оборудования, инвентаря, оснащения учебных кабинетов и спортзала.

Школу начали реконструировать в 2018 году. За полтора года на месте аварийного здания, построенного в 1935 году возвели новое трехэтажное. Общая площадь учебного заведения увеличили вдвое до 12,8 тысячи квадратных метров. Школа рассчитана на 290 учащихся.

В настоящее время подрядная организация завершает внутреннюю отделку помещений и ведет благоустройство территории.

Строительные работы должны завершиться в текущем году. Сейчас работы завершены на 90%.

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