Власти выделили 43 млн на оснащение одной из школ в Ростовской области

Posted 10 октября 2020, 16:39
Published 10 октября 2020, 16:39
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Губернатор региона Василий Голубев распорядился выделить деньги для школы из областной казны. Деньги потратят на закупку различного оборудования, инвентаря, оснащения учебных кабинетов и спортзала.
Школу начали реконструировать в 2018 году. За полтора года на месте аварийного здания, построенного в 1935 году возвели новое трехэтажное. Общая площадь учебного заведения увеличили вдвое до 12,8 тысячи квадратных метров. Школа рассчитана на 290 учащихся.
В настоящее время подрядная организация завершает внутреннюю отделку помещений и ведет благоустройство территории.
Строительные работы должны завершиться в текущем году. Сейчас работы завершены на 90%.