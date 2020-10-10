Власти выделили 43 млн на оснащение одной из школ в Ростовской области

Школу начали реконструировать в 2018 году. За полтора года на месте аварийного здания, построенного в 1935 году возвели новое трехэтажное. Общая площадь учебного заведения увеличили вдвое до 12,8 тысячи квадратных метров. Школа рассчитана на 290 учащихся.