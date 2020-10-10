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Posted 10 октября 2020, 13:24

Published 10 октября 2020, 13:24

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Жительницу Ингушетии осудили в Ростове за террористические ролики

10 октября 2020, 13:24
В Ростове-на-Дону вынесли приговор Джаннат Хамхоевой за размещение в Сети материалов террористической направленности, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Жительница Ингушетии разделяла радикальные религиозные взгляды и в январе-феврале 2019 года разместила в интернете два текстовых материала и два видеоролика с призывами к осуществлению террористической деятельности и ее оправданием.

Целью было распространение идеологии терроризма среди аудитории Сети. В итоге материалы увидели порядка тысячи человек.

Свою вину Хамхоева признала, суд приговорил ее к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее в Ростове осудили вербовщика и агитатора запрещенной в РФ террористической организации.

#Общество#Новости
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