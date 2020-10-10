Жительницу Ингушетии осудили в Ростове за террористические ролики

Posted 10 октября 2020, 13:24
Published 10 октября 2020, 13:24
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Жительница Ингушетии разделяла радикальные религиозные взгляды и в январе-феврале 2019 года разместила в интернете два текстовых материала и два видеоролика с призывами к осуществлению террористической деятельности и ее оправданием.
Целью было распространение идеологии терроризма среди аудитории Сети. В итоге материалы увидели порядка тысячи человек.
Свою вину Хамхоева признала, суд приговорил ее к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.