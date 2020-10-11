Резкая перемена погоды ожидается к вечеру в Ростове

Posted 11 октября 2020, 11:04
Published 11 октября 2020, 11:04
Modified 1 октября, 13:56
Updated 1 октября, 13:56
Днем в городе +23...+25 С и солнечно, к вечеру температура воздуха понизится до +15...+17 С, а небо затянут облака. Также вечером в Ростове возможен небольшой дождь, ветер южный умеренный, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба.
Кроме того, в середине следующей недели температура воздуха в Ростове достигнет +28 С и побьет рекорд 42-летней давности. До этого максимальную температуру +26,9 С в середине октября зафиксировали в 1988 году.
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