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Posted 11 октября 2020, 11:04

Published 11 октября 2020, 11:04

Modified 1 октября, 13:56

Updated 1 октября, 13:56

Резкая перемена погоды ожидается к вечеру в Ростове

11 октября 2020, 11:04
В воскресенье 11 октября в Ростове-на-Дону ожидается резкая перемена погоды, следует из прогноза синоптиков.

Днем в городе +23...+25 С и солнечно, к вечеру температура воздуха понизится до +15...+17 С, а небо затянут облака. Также вечером в Ростове возможен небольшой дождь, ветер южный умеренный, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, в середине следующей недели температура воздуха в Ростове достигнет +28 С и побьет рекорд 42-летней давности. До этого максимальную температуру +26,9 С в середине октября зафиксировали в 1988 году.

Ранее синоптики рассказали, какой в Ростове будет зима 2020-2021 годов.

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