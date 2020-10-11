Ростовчанам заявили, что тесты на антитела к коронавирусу бесполезны

Posted 11 октября 2020, 07:19
Published 11 октября 2020, 07:19
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Такое мнение озвучил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Он пояснил, что благодаря тестам можно узнать только о том, переболел ли человек коронавирусом или нет.
«Если тест будет положительный, то это совсем не значит, что можно игнорировать меры профилактики и не носить маску. На данный момент нет понимания того, как долго сохраняется иммунитет у переболевших», — заявил эксперт.
Он добавил, что если в крови есть антитела, то проводить вакцинацию от коронавируса можно только через год.