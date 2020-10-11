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Posted 11 октября 2020, 07:19

Published 11 октября 2020, 07:19

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Ростовчанам заявили, что тесты на антитела к коронавирусу бесполезны

11 октября 2020, 07:19
Жителям России, в том числе Ростовской области, заявили, что тесты на антитела к коронавирусу являются пустой тратой денег, пишет «Комсомольская правда».

Такое мнение озвучил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Он пояснил, что благодаря тестам можно узнать только о том, переболел ли человек коронавирусом или нет.

«Если тест будет положительный, то это совсем не значит, что можно игнорировать меры профилактики и не носить маску. На данный момент нет понимания того, как долго сохраняется иммунитет у переболевших», — заявил эксперт.

Он добавил, что если в крови есть антитела, то проводить вакцинацию от коронавируса можно только через год.

Всего в Ростовской области зарегистрировали уже более 24 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

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