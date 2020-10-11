Житель Новочеркасска украл коптильный аппарат из-за аппетитного запаха

Posted 11 октября 2020, 09:43
Published 11 октября 2020, 09:43
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
В полицию обратился мужчина с заявлением, что его обокрали. Он приехал на дачу и заметил сломанный дверной замок.
По горячим следам удалось задержать 39-летнего местного жителя, который ранее был судим за грабеж. Во время прогулки его внимание привлек дом, из которого шел запах копченых продуктов.
«Подозреваемый долждался вечера, сломал замок и забрал коптильный аппарат. Украденное имущество уже вернули владельцу», — сказано в сообщении.
По факту произошедшего завели уголовное дело, максимальное наказание составляет шесть лет колонии. Ранее ростовский бизнесмен украл 55 млн руб при строительстве ограждения Гребного канала.