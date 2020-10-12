Двух школьниц сбил водитель Lada Priora в Шахтах

Напомним, за восемь месяцев 2020 года в Ростовской области в результате ДТП погибли 59 пешеходов, это на 24% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. За указанный период в регионе произошло 365 ДТП с участием пешеходов, травмы разной степени тяжести получили 317 человек.