Двух школьниц сбил водитель Lada Priora в Шахтах

Posted 12 октября 2020, 12:13
Published 12 октября 2020, 12:13
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
Инцидент произошел в 12.55 мск в районе дома № 87, девочки перебегали дорогу в неположенном месте, когда их сбил водитель Lada Priora. Сразу после ДТП школьниц доставили в больницу и после медобследования отпустили домой.
Ранее в Новошахтинске водитель Opel Astra не стал пропускать 12-летнего подростка и сбил его.
Напомним, за восемь месяцев 2020 года в Ростовской области в результате ДТП погибли 59 пешеходов, это на 24% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. За указанный период в регионе произошло 365 ДТП с участием пешеходов, травмы разной степени тяжести получили 317 человек.