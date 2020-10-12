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Posted 12 октября 2020, 08:25

Published 12 октября 2020, 08:25

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Собака чуть не загрызла пенсионерку, которая пыталась ее украсть в центре Ростова

12 октября 2020, 08:25
В Ростове-на-Дону собака напала на пенсионерку, которая хотела ее похитить, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Инцидент случился на улице Пушкинской в понедельник утром. Пожилая женщина подошла к бездомной собаке и надела на нее подготовленный заранее поводок.

Пес отчаянно сопротивлялся и не хотел идти с женщиной, но она оказалась слишком настойчивой. Пенсионерка взяла собаку на руки, но та начала вырываться и укусила ростовчанку в шею.

Из-за укуса пострадавшая потеряла много крови, но собаку не отпускала. Одновременно с этим она спорила с очевидцами, которые просили оставить животное в покое.

Корреспондент RostovGazeta заснял на видео потасовку. Ранее умерла самая известная в Ростове собака, жившая в торговом центре.

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