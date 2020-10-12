Собака чуть не загрызла пенсионерку, которая пыталась ее украсть в центре Ростова

Posted 12 октября 2020, 08:25
Published 12 октября 2020, 08:25
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Инцидент случился на улице Пушкинской в понедельник утром. Пожилая женщина подошла к бездомной собаке и надела на нее подготовленный заранее поводок.
Пес отчаянно сопротивлялся и не хотел идти с женщиной, но она оказалась слишком настойчивой. Пенсионерка взяла собаку на руки, но та начала вырываться и укусила ростовчанку в шею.
Из-за укуса пострадавшая потеряла много крови, но собаку не отпускала. Одновременно с этим она спорила с очевидцами, которые просили оставить животное в покое.
Корреспондент RostovGazeta заснял на видео потасовку. Ранее умерла самая известная в Ростове собака, жившая в торговом центре.