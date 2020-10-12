В РФ упростили получение гражданства для иностранцев с детьми-россиянами

Posted 12 октября 2020, 10:01
Published 12 октября 2020, 10:01
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
Газета «Известия» пишет, что получение российского гражданства по упрощенному механизму доступно для иностранцев, проживающих в РФ и имеющих дееспособных детей, достигших восемнадцати лет и являющихся российскими гражданами.
Отмечается, что закон предусматривает снятие ряда ограничений для иностранцев — носителей русского языка по подаче заявлений о выдаче уведомления о возможности приема в российское гражданство.