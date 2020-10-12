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Posted 12 октября 2020, 10:01

Published 12 октября 2020, 10:01

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

В РФ упростили получение гражданства для иностранцев с детьми-россиянами

В РФ упростили получение гражданства для иностранцев с детьми-россиянами

12 октября 2020, 10:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Иностранцы, у которых есть совершеннолетние дееспособные дети с российскими паспортами, получат возможность с двенадцатого октября приобрести гражданство РФ в упрощенном порядке.

Газета «Известия» пишет, что получение российского гражданства по упрощенному механизму доступно для иностранцев, проживающих в РФ и имеющих дееспособных детей, достигших восемнадцати лет и являющихся российскими гражданами.

Отмечается, что закон предусматривает снятие ряда ограничений для иностранцев — носителей русского языка по подаче заявлений о выдаче уведомления о возможности приема в российское гражданство.

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