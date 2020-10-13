Зрителей пустят на матч «Ростова» с «Ахматом»

Posted 13 октября 2020, 13:02
Published 13 октября 2020, 13:02
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
На стадион пустят до 40% зрителей от общей вместимости трибун. При этом всех болельщиков обяжут надеть маски и перчатки. Кроме того, на входе у всех проверят температуру, а на трибунах потребуют соблюдать социальную дистанцию.
Игра состоится в воскресенье, 18 октября.
Напомним, что ранее в Ростове-на-Дону были введены ограничения из-за распространения коронавируса. В городе запретили массовые мероприятия, ограничили работу заведений общепита.