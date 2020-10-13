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Posted 13 октября 2020, 13:02

Published 13 октября 2020, 13:02

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Зрителей пустят на матч «Ростова» с «Ахматом»

13 октября 2020, 13:02
Домашняя игра ФК «Ростов» с «Ахматом» на стадионе «Ростов-Арена» пройдет в присутствии болельщиков, говорится в сообщении футбольного клуба.

На стадион пустят до 40% зрителей от общей вместимости трибун. При этом всех болельщиков обяжут надеть маски и перчатки. Кроме того, на входе у всех проверят температуру, а на трибунах потребуют соблюдать социальную дистанцию.

Игра состоится в воскресенье, 18 октября.

Напомним, что ранее в Ростове-на-Дону были введены ограничения из-за распространения коронавируса. В городе запретили массовые мероприятия, ограничили работу заведений общепита.

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