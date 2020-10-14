Азовская колония подала в суд на городскую администрацию

Posted 14 октября 2020, 14:52
Published 14 октября 2020, 14:52
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Иск приняли 13 октября, заседание по делу назначили на 16 ноября 2020 года.
Как пишет donnews.ru, стороны не поделили пристройку для работы осужденных. Участок для возведения мастерской колония получила в постоянное пользование в 2017 году, позднее к зданию добавили пристройку. Изначально это был просто полузакрытый навес, позже его превратили в капитальное строение.
После окончания работ начальство колонии обратилось в администрацию Азова за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, но получило отказ. Причиной стало отсутствие какой-либо разрешительной документации на пристройку.
В итоге руководство ИК обратилось в суд с просьбой обязать городские власти признать право оперативного управления пристройкой за исправительным учреждением.
Ранее предприниматель из Ростова-на-Дону Олег Ивус не смог взыскать 91 миллиард рублей у компаний Kia и Hyundai.