Азовская колония подала в суд на городскую администрацию

Как пишет donnews.ru, стороны не поделили пристройку для работы осужденных. Участок для возведения мастерской колония получила в постоянное пользование в 2017 году, позднее к зданию добавили пристройку. Изначально это был просто полузакрытый навес, позже его превратили в капитальное строение.