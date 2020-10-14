rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября 2020, 14:52

Published 14 октября 2020, 14:52

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Азовская колония подала в суд на городскую администрацию

14 октября 2020, 14:52
Исправительная колония № 18 в Азове подала иск на городскую администрацию, следует из документов Арбитражного суда.

Иск приняли 13 октября, заседание по делу назначили на 16 ноября 2020 года.

Как пишет donnews.ru, стороны не поделили пристройку для работы осужденных. Участок для возведения мастерской колония получила в постоянное пользование в 2017 году, позднее к зданию добавили пристройку. Изначально это был просто полузакрытый навес, позже его превратили в капитальное строение.

После окончания работ начальство колонии обратилось в администрацию Азова за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, но получило отказ. Причиной стало отсутствие какой-либо разрешительной документации на пристройку.

В итоге руководство ИК обратилось в суд с просьбой обязать городские власти признать право оперативного управления пристройкой за исправительным учреждением.

Ранее предприниматель из Ростова-на-Дону Олег Ивус не смог взыскать 91 миллиард рублей у компаний Kia и Hyundai.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика