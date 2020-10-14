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Posted 14 октября 2020, 08:30

Published 14 октября 2020, 08:30

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

Ростовчане попросили сделать велодорожки на опасном тротуаре

Ростовчане попросили сделать велодорожки на опасном тротуаре

14 октября 2020, 08:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Житель Ростова-на-Дону попросил власти города сделать широкие тротуары и велодорожки на Шеболдаева и Михаила Нагибина, сообщается в сервисе «Активный ростовчанин».

Автор пожаловался на узкий тротуар на улице Шеболдаева, который проходит через частный сектор. Здесь не могут разойтись два пешехода.

По словам ростовчанина, тротуар является опасным из-за высоких ступеней и отсутствия освещения. Он добавил, что похожая ситуация сложилась и на проспекте Михаила Нагибина.

«Проход пешеходов здесь закрыли, поставив знак «Движение пешеходов запрещено». Это выглядит совершенно дико, учитывая, что эти «остатки тротуара» напрямую примыкают к недавно построенному торговому центру «РИО», — говорится в тексте обращения.

Автор попросил сделать широкие тротуары и изолированные велодорожки. Ранее ростовчане попросили повысить оплату проезда в автобусах.

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