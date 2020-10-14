Ростовчане попросили сделать велодорожки на опасном тротуаре

Posted 14 октября 2020, 08:30
Published 14 октября 2020, 08:30
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
Автор пожаловался на узкий тротуар на улице Шеболдаева, который проходит через частный сектор. Здесь не могут разойтись два пешехода.
По словам ростовчанина, тротуар является опасным из-за высоких ступеней и отсутствия освещения. Он добавил, что похожая ситуация сложилась и на проспекте Михаила Нагибина.
«Проход пешеходов здесь закрыли, поставив знак «Движение пешеходов запрещено». Это выглядит совершенно дико, учитывая, что эти «остатки тротуара» напрямую примыкают к недавно построенному торговому центру «РИО», — говорится в тексте обращения.
Автор попросил сделать широкие тротуары и изолированные велодорожки. Ранее ростовчане попросили повысить оплату проезда в автобусах.