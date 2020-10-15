Автобус проехал по упавшему на дорогу школьнику в Шахтах

Posted 15 октября 2020, 07:41
Published 15 октября 2020, 07:41
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
Происшествие случилось в четверг утром на проспекте Победы Революции. Подросток ехал на велосипеде по дороге и решил объехать припаркованный автомобиль. «Парень не справился с управлением и упал с велосипеда. Его отбросило под колеса двигавшегося в попутном направлении автобуса», — сказано в сообщении.
Отмечается, что 16-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.