Автобус проехал по упавшему на дорогу школьнику в Шахтах

Происшествие случилось в четверг утром на проспекте Победы Революции. Подросток ехал на велосипеде по дороге и решил объехать припаркованный автомобиль. «Парень не справился с управлением и упал с велосипеда. Его отбросило под колеса двигавшегося в попутном направлении автобуса», — сказано в сообщении.