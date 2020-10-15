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Posted 15 октября 2020, 07:41

Published 15 октября 2020, 07:41

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

Автобус проехал по упавшему на дорогу школьнику в Шахтах

Автобус проехал по упавшему на дорогу школьнику в Шахтах

15 октября 2020, 07:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Шахтах под колесами автобуса оказался несовершеннолетний велосипедист, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Происшествие случилось в четверг утром на проспекте Победы Революции. Подросток ехал на велосипеде по дороге и решил объехать припаркованный автомобиль. «Парень не справился с управлением и упал с велосипеда. Его отбросило под колеса двигавшегося в попутном направлении автобуса», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 16-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее бензовоз протаранил припаркованные машины в Ростовской области.

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