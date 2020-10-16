До плюс 11 градусов похолодает в выходные в Ростове

Posted 16 октября 2020, 07:20
Published 16 октября 2020, 07:20
Modified 1 октября, 14:30
Updated 1 октября, 14:30
В пятницу, 16 октября, в городе +23 С и переменная облачность, ветер юго-западный слабый. В ночь на субботу похолодает до +11 С, а направление ветра сменится на северо-восточное.
В субботу в Ростове днем +24 С и без осадков, ночью около +13 С. В воскресенье 18 октября резко похолодает, днем не выше +18 С, ветер усилится до четырех метров в секунду.
Уже в ночь на понедельник в городе +8 С, а следующая рабочая неделя будет по-осеннему прохладной, 20 и 21 октября днем обещают всего +14 С.
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