Инфекционный стационар открыли в больнице № 6 в Ростове

В пятницу медицинское учреждение примет пациентов с пневмонией и подозрением на коронавирус. Для этого пришлось переделать стационар терапевтического и неврологического отделений. Отмечается, что всего предусмотрены 75 мест для пациентов, есть палаты для тяжелобольных. По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, работы провели в короткие сроки.