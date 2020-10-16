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Инфекционный стационар открыли в больнице № 6 в Ростове

16 октября 2020, 09:33
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону состоялось открытие нового инфекционного стационара, который появился на базе больницы № 6, сообщили в городской администрации.

В пятницу медицинское учреждение примет пациентов с пневмонией и подозрением на коронавирус. Для этого пришлось переделать стационар терапевтического и неврологического отделений. Отмечается, что всего предусмотрены 75 мест для пациентов, есть палаты для тяжелобольных. По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, работы провели в короткие сроки.

Фото: rostov-gorod.ru

Медицинские специалисты прошли обучение. Добавим, что мэрия проводит работу по оснащению медицинских учреждений. Так, были перечислены 24,6 миллиона рублей на приобретение 230 концентраторов кислорода.

Ранее сотрудников ОКДЦ начали прививать от коронавируса в Ростове.

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