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Posted 16 октября 2020, 08:01

Published 16 октября 2020, 08:01

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

Осужденный в Ростове попытался за взятку уклониться от наказания

Осужденный в Ростове попытался за взятку уклониться от наказания

16 октября 2020, 08:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону осужденный предложил взятку старшему инспектору уголовно-исполнительной инспекции, не желая исполнять решение суда, сообщили в региональном ГУФСИН.

Ростовчанина, состоящего на учете в уголовно-исполнительной инспекции, приговорили к обязательным работам. Не желая исполнять решение суда и намереваясь уклониться от наказания, он предложил инспектору 30 тысяч рублей.

Инспектор сообщил о предложенной взятке в управление собственной безопасности Главного управления, и спустя неделю осужденного задержали при передаче денег.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказано в сообщении.

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