Осужденный в Ростове попытался за взятку уклониться от наказания

Posted 16 октября 2020, 08:01
Published 16 октября 2020, 08:01
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
Ростовчанина, состоящего на учете в уголовно-исполнительной инспекции, приговорили к обязательным работам. Не желая исполнять решение суда и намереваясь уклониться от наказания, он предложил инспектору 30 тысяч рублей.
Инспектор сообщил о предложенной взятке в управление собственной безопасности Главного управления, и спустя неделю осужденного задержали при передаче денег.
«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказано в сообщении.