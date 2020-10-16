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Posted 16 октября 2020, 14:45

Published 16 октября 2020, 14:45

Modified 1 октября, 15:23

Updated 1 октября, 15:23

Причину появления пыльных бурь в Ростове озвучил эксперт

16 октября 2020, 14:45
В Ростовской области появляются пыльные бури из-за уменьшения лесопосадок, считает профессор ДГТУ Елена Андреева.

Она напомнила, что первые лесозащитные полосы появились еще до революции. Примерно через 30 лет на Юге создали восемь крупных лесозащитных полос, которые останавливали пыльные бури.

«Такие лесополосы нужны региону с учетом южного климата, но сейчас никто не занимается массовой посадкой деревьев. Иногда деревья вырубают для расширения дороги», — пишет ТАСС со ссылкой на слова эксперта.

Она добавила, что из-за этого пыльные бури доходят до Ростова. По ее словам, лесонасаждения влияют и на водный баланс всей Ростовской области.

Напомнили, что пыльные бури обрушились на Ростов в начале октября.

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