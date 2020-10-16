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Posted 16 октября 2020, 04:53

Published 16 октября 2020, 04:53

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

Ростовчане нашли несостыковки в введенных ограничениях

16 октября 2020, 04:53
Жители Ростовской области нашли несостыковки в ограничениях, которые начали действовать с пятницы из-за ситуации с коронавирусом, обсуждение этой темы началось в соцсетях.

Напомним, жители региона обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Плюс к этому ввели еще ряд ограничений, которые должны помочь предотвратить распространение коронавируса.

Так, выходить из дома теперь можно только в нескольких случаях. К ним относятся получение медицинской помощи, уход за близкими, выгул собак, но только рядом с домом, посещение суда, магазина.

Не запрещено посещать школы и университеты. Одновременно с этим компании сделают для 30% персонала дистанционный режим работы.

Приостановлено оказание плановой медицинской помощи. В соцсетях местные жители начали обсуждать эти меры и назвали некоторые пункты странными.

«Получается, что люди могут ходить на работу, но выгуливать собаку далее 100 метров от дома нельзя. При этом можно посещать школы, судебные заседания», — прокомментировали подписчики.

«Вначале говорили, что вакцина есть и короновирус побежден. А потом вводят обратно ограничения», — возмутились местные жители.

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#Общество#Новости
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