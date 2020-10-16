Ростовчане нашли несостыковки в введенных ограничениях

Posted 16 октября 2020, 04:53
Published 16 октября 2020, 04:53
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
Напомним, жители региона обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Плюс к этому ввели еще ряд ограничений, которые должны помочь предотвратить распространение коронавируса.
Так, выходить из дома теперь можно только в нескольких случаях. К ним относятся получение медицинской помощи, уход за близкими, выгул собак, но только рядом с домом, посещение суда, магазина.
Не запрещено посещать школы и университеты. Одновременно с этим компании сделают для 30% персонала дистанционный режим работы.
Приостановлено оказание плановой медицинской помощи. В соцсетях местные жители начали обсуждать эти меры и назвали некоторые пункты странными.
«Получается, что люди могут ходить на работу, но выгуливать собаку далее 100 метров от дома нельзя. При этом можно посещать школы, судебные заседания», — прокомментировали подписчики.
«Вначале говорили, что вакцина есть и короновирус побежден. А потом вводят обратно ограничения», — возмутились местные жители.