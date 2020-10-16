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Posted 16 октября 2020, 12:57

Published 16 октября 2020, 12:57

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

Вскрытия не успевают проводить в таганрогском морге

16 октября 2020, 12:57
В Таганроге часы работы патологоанатомического бюро пришлось продлить из-за возросшей на сотрудников нагрузки, передает donday.ru со ссылкой на начальника управления здравоохранения города Татьяну Подлесную.

По ее словам, в морг в Таганроге поступают тела умерших жителей города и прилегающих территорий. В итоге сотрудники городского патологоанатомического бюро не справляются с нагрузкой. Врачи-патологоанатомы не успевают проводить вскрытия и другие манипуляции и вынуждены задерживаться после окончания рабочего времени.

При этом в приемной главного врача патологического бюро подтвердили, что медикам приходится работать с утра до ночи.

Ранее сообщалось, что в ковидном госпитале Таганрога в красной зоне в коридорах два дня находились тела умерших людей. Больные стали жаловаться в социальных сетях на трупный запах в палатах.

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