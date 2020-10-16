Вскрытия не успевают проводить в таганрогском морге

По ее словам, в морг в Таганроге поступают тела умерших жителей города и прилегающих территорий. В итоге сотрудники городского патологоанатомического бюро не справляются с нагрузкой. Врачи-патологоанатомы не успевают проводить вскрытия и другие манипуляции и вынуждены задерживаться после окончания рабочего времени.