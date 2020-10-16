Вскрытия не успевают проводить в таганрогском морге

Posted 16 октября 2020, 12:57
Published 16 октября 2020, 12:57
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
По ее словам, в морг в Таганроге поступают тела умерших жителей города и прилегающих территорий. В итоге сотрудники городского патологоанатомического бюро не справляются с нагрузкой. Врачи-патологоанатомы не успевают проводить вскрытия и другие манипуляции и вынуждены задерживаться после окончания рабочего времени.
При этом в приемной главного врача патологического бюро подтвердили, что медикам приходится работать с утра до ночи.
Ранее сообщалось, что в ковидном госпитале Таганрога в красной зоне в коридорах два дня находились тела умерших людей. Больные стали жаловаться в социальных сетях на трупный запах в палатах.