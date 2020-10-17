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Posted 17 октября 2020, 19:31

Published 17 октября 2020, 19:31

Modified 1 октября, 14:35

Updated 1 октября, 14:35

Ростовчане попросили расширить дорогу на Оганова из-за пробок

17 октября 2020, 19:31
Житель Ростова-на-Дону попросил власти города расширить дорогу на улице Оганова, обращение размещено в сервисе «Активный ростовчанин».

По словам автора, построенное транспортное кольцо не решило проблем с пробками. По его словам, пропускная способность однополосной дороги очень низкая.

«В кадастровой карте заложено место для расширения улицы. Его и надо использовать», — считает ростовчанин.

Он добавил, что есть несколько мест, которые тормозят поток машин. По его мнению, проблемным является перекресток Оганова - Тимошенко.

На момент субботы обращение поддержали два человека, еще пять местных жителей высказались против.

Ранее ростовчане попросили повысить оплату проезда в автобусах.

#Общество#Новости
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