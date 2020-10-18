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Posted 18 октября 2020, 09:33

Published 18 октября 2020, 09:33

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Число жертв коронавируса назвали в Ростовской области

18 октября 2020, 09:33
В Ростовской области за весь период от коронавируса скончались 653 человека, сообщили в правительстве региона.

За сутки скончались 18 человек с подтвержденным диагнозом. Среди них 7 женщин в возрасте от 29 до 82 лет и 11 мужчин, им было от 52 до 80 лет.

Отмечается, что все погибшие страдали хроническими заболеваниями. За сутки заразились 288 человек и выздоровели 112 пациентов.

«За все время пациентами стали 26596 человек, врачи вылечили 21160 заболевших. В ковидных госпиталях остаются 2083 зараженных», — сказано в сообщении.

Отмечается, что медицинским наблюдением охвачены 14,6 тысячи местных жителей. Ранее ростовчанка рассказала, как переболела коронавирусом.

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