Число жертв коронавируса назвали в Ростовской области

Posted 18 октября 2020, 09:33
Published 18 октября 2020, 09:33
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
За сутки скончались 18 человек с подтвержденным диагнозом. Среди них 7 женщин в возрасте от 29 до 82 лет и 11 мужчин, им было от 52 до 80 лет.
Отмечается, что все погибшие страдали хроническими заболеваниями. За сутки заразились 288 человек и выздоровели 112 пациентов.
«За все время пациентами стали 26596 человек, врачи вылечили 21160 заболевших. В ковидных госпиталях остаются 2083 зараженных», — сказано в сообщении.
Отмечается, что медицинским наблюдением охвачены 14,6 тысячи местных жителей. Ранее ростовчанка рассказала, как переболела коронавирусом.