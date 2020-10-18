Девушка без прав на мотоцикле врезалась в столб в Ростовской области

Posted 18 октября 2020, 15:12
Published 18 октября 2020, 15:12
Modified 1 октября, 14:05
Updated 1 октября, 14:05
Инцидент произошел в 15.20 мск 18 октября на улице Советской в поселке Горный. «В результате ДТП она и ее 18-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу», — сказано в сообщения ведомства.
По факту ДТП начали проверку.
Ранее в Аксайском районе водитель фуры переехал тело мотоциклиста, погибшего в аварии. На Северном объезде Ростова водитель мотоцикла Honda превысил скорость и врезался в «ГАЗель». После этого его тело попало под КамАЗ.
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