Ростов попал в число авиарейсов, на которые пассажиры чаще всего опаздывают россияне

Выяснилось, что среди опрошенных хоть раз на самолет опаздывали 27% путешественников. При этом только для 9% это был единичный случай.
Среди наиболее частых причин опозданий на рейс россияне назвали пробки (48%). Еще около 14% опоздавших заявили, что проспали, а 9,5% и вовсе забыли, что им надо куда-то лететь. Путали даты или часы вылета 7% опрошенных.
Кроме того, 21% опоздунов сообщили, что путали аэропорты, не успевали на стыковку самолетов или не сумели рассчитать площадь аэропорта и время, необходимой для того, чтобы добраться до нужного терминала.
Чаще всего туристы опаздывали на рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. В топ-5 заграничных направлений, на которые чаще опаздывали россияне, вошли Киев, Рио-де-Жанейро, Хельсинки, Варшава и Милан.