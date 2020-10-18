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Ростов попал в число авиарейсов, на которые пассажиры чаще всего опаздывают россияне

18 октября 2020, 07:20
Фото: platov.aero
Жители России признались, что чаще всего опаздывали на авиарейсы до Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, пишет RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий.

Выяснилось, что среди опрошенных хоть раз на самолет опаздывали 27% путешественников. При этом только для 9% это был единичный случай.

Среди наиболее частых причин опозданий на рейс россияне назвали пробки (48%). Еще около 14% опоздавших заявили, что проспали, а 9,5% и вовсе забыли, что им надо куда-то лететь. Путали даты или часы вылета 7% опрошенных.

Кроме того, 21% опоздунов сообщили, что путали аэропорты, не успевали на стыковку самолетов или не сумели рассчитать площадь аэропорта и время, необходимой для того, чтобы добраться до нужного терминала.

Чаще всего туристы опаздывали на рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. В топ-5 заграничных направлений, на которые чаще опаздывали россияне, вошли Киев, Рио-де-Жанейро, Хельсинки, Варшава и Милан.

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