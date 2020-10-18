В Ростове наказали туриста, который отказался сдавать тест на коронавирус

В ходе проверки выяснилось, что мужчина прилетел из Турции. При этом он не стал заполнять на портале госуслуг анкету прибывающего.
«В течение трех дней с момент прилета турист не сделал тест на коронавирус и не заполнил соответствующую форму. Это является нарушением», — сказано в сообщении.
По данному факту составили протокол об административном правонарушении. Все материалы передали в Октябрьский районный суд Ростова.
Отмечается, что нарушителя оштрафовали на 15 тысяч рублей. Ранее ростовчанка рассказала, как переболела коронавирусом.