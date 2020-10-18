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В Ростове наказали туриста, который отказался сдавать тест на коронавирус

18 октября 2020, 06:26
Фото: pixabay
В Ростовской области наказали мужчину, который вернулся из Турции и не стал делать тест на коронавирус, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина прилетел из Турции. При этом он не стал заполнять на портале госуслуг анкету прибывающего.

«В течение трех дней с момент прилета турист не сделал тест на коронавирус и не заполнил соответствующую форму. Это является нарушением», — сказано в сообщении.

По данному факту составили протокол об административном правонарушении. Все материалы передали в Октябрьский районный суд Ростова.

Отмечается, что нарушителя оштрафовали на 15 тысяч рублей. Ранее ростовчанка рассказала, как переболела коронавирусом.

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