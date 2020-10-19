Бегство из банка: куда еще вложить деньги, чтобы сохранить их

Posted 19 октября 2020, 11:16
Published 19 октября 2020, 11:16
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
Куда вложить деньги, чтобы не потерять их из-за инфляции и получить гарантированный пассивный доход? RostovGazeta разобрала самые перспективные способы, включая инвестиционные предложения частных пенсионных фондов с гарантированной доходностью и средним сроком накопления.
Ставки в минус, риск в плюс
С начала 2020 года Центробанк снизил ключевую ставку уже на 2 процентных пункта с 6,25% в начале года до нынешних 4,25%. Что это значит? Это означает, что коммерческие банки снижают доходность по вкладам, поскольку ставки в них зависят от ключевой ставки ЦБ РФ. Иными словами, хранить деньги в банке становится все менее выгодно. По данным ЦБ РФ, в октябре средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках страны составляла всего 4,3%. То есть чуть выше прогнозной инфляции за год. В конце в декабре 2019 года — она составляла невероятные сейчас 6,13%, в мае текущего года - 5,5%. Эксперты не исключают дальнейшего падения ставок по депозитам к концу 2020 года.
«К концу года возможно и 3,5% годовых, то есть на уровне инфляции. Значит, реальная ставка опустится до нуля или даже уйдет в отрицательную зону. В этом случае банковские вклады потеряют смысл и основное предназначение: они больше не смогут спасти денежные средства от обесценивания», —приводит РИА «Новости» слова аналитика QBF Ксении Лапшиной.
Вкладчики видят эту тенденцию и спешат забрать деньги из банков. По данным исследования IDF Eurasia, 32% россиян закроют банковские вклады и заберут деньги, если ставки продолжат снижаться. Чаще всего из банков «бегут» владельцы небольших счетов. В первом квартале 2020 года количество банковских вкладов на сумму меньше 100 тысяч рублей уменьшилось на 6,7%, в то время как число вкладов от 1 миллиона до 1,4 миллиона сократилось на 2,4%. Это значит, что рядовые россияне с небольшими доходами уже задумались о том, куда можно вложить деньги, если в банках их хранить не выгодно.
На фоне снижения привлекательности банковских вкладов россияне все больше интересуются другими финансовыми инструментами. Самые популярные из них — паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Это более доходные, чем банковские вклады, инструменты — но только при росте рынка. Основные их минусы – это риск. То есть деньги можно как заработать, так и потерять. Деньги клиентов инвестируются в бумаги на бирже, и здесь никто не гарантирует вам доход. При этом популярность тех же ИИС среди россиян растет не по дням, а по часам. К концу второго квартала 2020 года в России было открыто более 2,3 миллиона счетов. Люди идут в инвестиции, так как не всегда знают об альтернативных вариантах сбережения средств, защищенных от рыночных рисков и куда более простых для понимания.
Где гарантированный доход?
Есть альтернатива как вкладам, так и ПИФам, и ИИС. В начале октября негосударственный пенсионный фонд «Сафмар» вывел на рынок два инвестиционных плана, которые по сути являются уже не пенсионным, а сберегательным продуктом. Называются они «Доходный» и «Доходный+» и сочетают в себе преимущества банковского вклада и инвестиционного инструмента. Главное преимущество– гарантированная доходность до 7% годовых.
Второй плюс — это простота инвестирования. Клиенту не надо разбираться в сложных инвестиционных процессах, как в случае с ИИС или ПИФом. При этом даже минимальная гарантированная доходность превышает нынешние проценты по вкладам, а при благоприятной рыночной ситуации доходность будет еще выше. В то же время средства больше защищены, чем в ИИС: есть гарантия, что клиент получит установленный в договоре минимум даже при серьезном падении рынка.
Минимальная гарантированная доходность обеспечивается за счет инвестирования средств клиента в облигации устойчивых компаний с высоким кредитным рейтингом (60% от ВВВ- и выше) и хорошей доходностью к погашению на уровне 5-7,5% в зависимости от инструмента. В первый год (кроме периода внесения первого взноса) минимальная доходность составляет 7% плюс 1% дополнительно, если исполнены все платежи по договору. Затем гарантированная доходность становится ниже. При этом нужно понимать, что, если фонд получил доход выше, чем минимальная ставка, он начислит клиенту больше. Забрать полностью и взносы, и инвестиционный доход можно, в зависимости от инвестплана, через 4 или 5 лет. Если договор расторгается досрочно, то клиент может полностью забрать взнос без комиссий, но потеряет инвестдоход. Еще одно преимущество, которого нет ни у одного подобного инструмента, — защита от взысканий.
«Наши новые инвестиционные планы „Доходный“ и „Доходный+“ — это альтернатива одновременно и банковским вкладам, и классическому доверительному управлению. С одной стороны, как и по депозиту, клиент получает гарантированную доходность, с другой — при благоприятной рыночной ситуации доходность может быть еще выше. При этом клиент не несет инвестиционных рисков, а в случае необходимости может забрать свои взносы досрочно без каких-либо комиссий», — подчеркнул генеральный директор НПФ «Сафмар» Денис Сивачев.
По словам Сивачева, инвестиционные планы подходят для сохранения и приумножения средств в условиях нынешней экономической ситуации. «На горизонте 4-5 лет рынок может вести себя по-разному. При падении клиент будет защищен гарантированной доходностью, при росте имеет значительные шансы получить более высокую доходность, прежде всего по внесенным дополнительным взносам, которые также будут размещаться в высоколиквидные облигации. Доходность портфеля будет зависеть от доходности долговых инструментов на рынке, из которых будет формироваться портфель активов по данному продукту. В этом и есть его основное преимущество — у клиента „по умолчанию“ минимальная доходность сопоставима или даже выше чем у банковских депозитов, при этом есть высокие шансы получить более высокую ставку доходности по результатам инвестирования. Такой развилки нет в классических срочных вкладах», — рассказал генеральный директор НПФ «Сафмар».
По данным исследования «Пенсионный капитал России. Итоги 2019 года», НПФ «Сафмар» находится на 7 месте в рейтинге доходности среди негосударственных пенсионных фондов с показателем 9,27%. В рейтинге накопленной доходности в 2015–2019 годах фонд занимает шестое место с показателем 49,97%. То есть за пять лет вложения фонда в ценные бумаги выросли почти в полтора раза.