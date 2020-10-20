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Posted 20 октября 2020, 14:06

Published 20 октября 2020, 14:06

Modified 1 октября, 13:44

Updated 1 октября, 13:44

Ответственного к профилактике коронавируса онаниста заметили в Ростове

20 октября 2020, 14:06
В Ростове-на-Дону в маршрутном автобусе ехал мужчина в маске, который вел себя очень неприлично, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент случился во вторник в автобусе № 6А. По словам очевидцев, пожилой мужчина достал у всех на виду свой половой орган и отказывался убирать. Кроме того, он занимался онанизмом.

«Вот такие извращенцы попадаются в нашем городе. На замечания никак не реагирует», — пожаловались пассажиры.

Некоторые пользователи в комментариях с юмором отнеслись к этой ситуации. Они заявили, что мужчина сделал свои дела и доехал, куда ему надо было.

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