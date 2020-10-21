Один человек пострадал в тройной аварии в Ростовской области

Posted 21 октября 2020, 10:19
Published 21 октября 2020, 10:19
Modified 18 сентября 2022, 10:58
Updated 18 сентября 2022, 10:58
Происшествие случилось в вечернее время на дороге Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. Водитель «ВАЗ-21104» ехал в направлении Волгодонска и потерял контроль над управлением.
«Машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с Honda Accord. После этого отечественный автомобиль отбросило на Toyota Prius, двигавшийся по встречному направлению», — сказано в сообщении.
В результате столкновения 29-летний водитель «ВАЗа» получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение.
Сейчас по факту аварии проводится проверка. Ранее три человека пострадали в аварии с Mercedes в Ростовской области.