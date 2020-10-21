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Posted 21 октября 2020, 10:19

Published 21 октября 2020, 10:19

Modified 18 сентября 2022, 10:58

Updated 18 сентября 2022, 10:58

Один человек пострадал в тройной аварии в Ростовской области

Один человек пострадал в тройной аварии в Ростовской области

21 октября 2020, 10:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области столкнулись три автомобиля, потребовалась медицинская помощь, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в вечернее время на дороге Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. Водитель «ВАЗ-21104» ехал в направлении Волгодонска и потерял контроль над управлением.

«Машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с Honda Accord. После этого отечественный автомобиль отбросило на Toyota Prius, двигавшийся по встречному направлению», — сказано в сообщении.

В результате столкновения 29-летний водитель «ВАЗа» получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Ранее три человека пострадали в аварии с Mercedes в Ростовской области.

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