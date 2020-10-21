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Posted 21 октября 2020, 12:57

Published 21 октября 2020, 12:57

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Прямой рейс из Ростова в Танзанию добавится 11 ноября

21 октября 2020, 12:57
В ноябре улететь из Ростова-на-Дону в Танзанию можно будет прямым рейсом, сообщили в пресс-службе авиакомпании Azur Air.

«Рейсы будут осуществляться в течение всего осенне-зимнего расписания и запланированы с частотой раз в 10 дней», — сказано в сообщении.

Из Ростова первый рейс отправится 11 ноября, обслуживать направление будут Boeing 767-300.

Вылетать из Ростова самолет будет в 01.45, приземляться на острове Занзибар в 10.00. В обратном направлении вылет назначен на 14.00, прилет на 22.20.

Кроме того, с 27 октября в аэропорту Платов добавится новый дневной рейс в Стамбул.

Напомним, из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение из Ростова открыли только в начале августа.

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