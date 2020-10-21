Прямой рейс из Ростова в Танзанию добавится 11 ноября

Posted 21 октября 2020, 12:57
Published 21 октября 2020, 12:57
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
«Рейсы будут осуществляться в течение всего осенне-зимнего расписания и запланированы с частотой раз в 10 дней», — сказано в сообщении.
Из Ростова первый рейс отправится 11 ноября, обслуживать направление будут Boeing 767-300.
Вылетать из Ростова самолет будет в 01.45, приземляться на острове Занзибар в 10.00. В обратном направлении вылет назначен на 14.00, прилет на 22.20.
Напомним, из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение из Ростова открыли только в начале августа.