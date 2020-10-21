Водитель кроссовера сбил восьмилетнюю девочку в Ростове

Posted 21 октября 2020, 18:03
Published 21 октября 2020, 18:03
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Происшествие случилось в среду на улице Спартаковской. Водитель Renault Arkana сбил восьмилетнюю девочку, которая решила перебежать дорогу в неположенном месте.
«Пострадавшая получила травмы, водитель сам доставил ее в медицинское учреждение. По факту произошедшего проводится проверка», — сказано в сообщении.
О состоянии потерпевшей информации нет. Ранее пассажиры автобуса пострадали в аварии с фурой в Ростовской области.