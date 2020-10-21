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Posted 21 октября 2020, 18:03

Published 21 октября 2020, 18:03

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Водитель кроссовера сбил восьмилетнюю девочку в Ростове

21 октября 2020, 18:03
В Ростове-на-Дону водитель кроссовера сбил ребенка, перебегавшего дорогу, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в среду на улице Спартаковской. Водитель Renault Arkana сбил восьмилетнюю девочку, которая решила перебежать дорогу в неположенном месте.

«Пострадавшая получила травмы, водитель сам доставил ее в медицинское учреждение. По факту произошедшего проводится проверка», — сказано в сообщении.

О состоянии потерпевшей информации нет. Ранее пассажиры автобуса пострадали в аварии с фурой в Ростовской области.

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