Способ сохранить донскую рыбу нашли депутаты в Ростовской области

Posted 22 октября 2020, 07:02
Published 22 октября 2020, 07:02
Modified 1 октября, 15:11
Updated 1 октября, 15:11
«Проведение дноуглубительных работ без получения специального разрешения создает угрозу полной и безвозвратной утраты акватории нижнего течения реки Дон как водного объекта рыбохозяйственного назначения», — сказано в сообщении.
В настоящее время для проведения каких-либо работ, в том числе дноуглубительных, на водных объектах не требуется согласование и специальное разрешение. При этом сами работы, особенно если их проводят в период нереста, наносят серьезный вред флоре и фауне рек.
Закрепление на федеральном уровне необходимости согласования дноуглубительных работ поможет свести вред водоемам до минимума.
Отмечается, что с соответствующим предложением депутаты Ростовской области обратятся в правительство России, Совет Федерации и Государственную думу.
Ранее депутаты Законодательного собрания Ростовской области внесли семь инициатив для рассмотрения в федеральных органах власти в рамках XXXIII Конференции Южно-российской парламентской ассоциации.
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