В Кремле отреагировали на гибель пациентов в Ростове из-за дефицита кислорода

Как стало известно ранее, в ковидном госпитале на базе городской больницы № 20 в Ростове скончались сразу 13 пациентов. По информации источника, сообщившего об этом, люди погибли, задохнувшись без медицинского кислорода в результате перебоев с его подачей. При этом в администрации города эту информацию опровергли и подчеркнули, что кислород закупается в надлежащем виде и со снабжением госпиталя всем необходимы проблем нет.