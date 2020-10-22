В Кремле отреагировали на гибель пациентов в Ростове из-за дефицита кислорода

Posted 22 октября 2020, 12:07
Published 22 октября 2020, 12:07
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Песков назвал ситуацию очень тревожной и подчеркнул: в Кремле не сомневаются, что в регионе смогут в срочном порядке выяснить, насколько эта информация соответствует действительности.
Как стало известно ранее, в ковидном госпитале на базе городской больницы № 20 в Ростове скончались сразу 13 пациентов. По информации источника, сообщившего об этом, люди погибли, задохнувшись без медицинского кислорода в результате перебоев с его подачей. При этом в администрации города эту информацию опровергли и подчеркнули, что кислород закупается в надлежащем виде и со снабжением госпиталя всем необходимы проблем нет.
Достоверность информации и источник ее распространения выясняют в региональной прокуратуре и Следственном комитете РФ.