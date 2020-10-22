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Posted 22 октября 2020, 12:07

Published 22 октября 2020, 12:07

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

В Кремле отреагировали на гибель пациентов в Ростове из-за дефицита кислорода

22 октября 2020, 12:07
Фото: volgodonskgorod.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о гибели 13 пациентов в Ростове-на-Дону в больнице № 20.

Песков назвал ситуацию очень тревожной и подчеркнул: в Кремле не сомневаются, что в регионе смогут в срочном порядке выяснить, насколько эта информация соответствует действительности.

Как стало известно ранее, в ковидном госпитале на базе городской больницы № 20 в Ростове скончались сразу 13 пациентов. По информации источника, сообщившего об этом, люди погибли, задохнувшись без медицинского кислорода в результате перебоев с его подачей. При этом в администрации города эту информацию опровергли и подчеркнули, что кислород закупается в надлежащем виде и со снабжением госпиталя всем необходимы проблем нет.

Достоверность информации и источник ее распространения выясняют в региональной прокуратуре и Следственном комитете РФ.

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#Новости#Коронавирус#Политика
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