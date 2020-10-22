Власти Ростовской области разошлись с федеральным центром в подсчете ковидных больных

Posted 22 октября 2020, 17:05
Published 22 октября 2020, 17:05
Modified 1 октября, 14:41
Updated 1 октября, 14:41
Напомним, что путаница возникла еще во вторник, 20 октября, когда сервис «Стопкоронавирус.рф» опубликовал данные о 353 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области. Этот показатель является рекордным для региона. Однако в региональном правительстве заявили лишь о 290 новых пациентах.
На протяжении двух дней региональные и федеральные данные расходились и в настоящее время подсчитать точное количество случаев заражения коронавирусом в области не представляется возможным. Так, по региональным данным насчитывается 27764 инфицированных, а по федеральным - 27840.
А вот в количестве жертв инфекции статистика сходится, всего за время пандемии в регионе умерли от инфекции и ее осложнений 704 человека.
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