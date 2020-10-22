Власти Ростовской области разошлись с федеральным центром в подсчете ковидных больных

Напомним, что путаница возникла еще во вторник, 20 октября, когда сервис «Стопкоронавирус.рф» опубликовал данные о 353 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области. Этот показатель является рекордным для региона. Однако в региональном правительстве заявили лишь о 290 новых пациентах.