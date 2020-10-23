Глава Роспотребнадзора одобрила введенные в Ростовской области ограничения

Posted 23 октября 2020, 06:22
Published 23 октября 2020, 06:22
Modified 18 сентября 2022, 10:58
Updated 18 сентября 2022, 10:58
Эта информация прозвучала во время визита Поповой в регион. Она побывала в больнице № 1 имени Семашко, где развернут ковидный госпиталь, и пообщалась с медиками.
Также состоялась встреча с губернатором Василием Голубевым. Попова выразила уверенность, что нужно увеличивать обороты по тестированию.
«Это один из шагов, чтобы ситуацию стабилизировать и сохранить людям здоровье», — уточнила глава ведомства.
Губернатор отметил, что нужно искать новые решения, чтобы уровень заболеваемости снижался. Ранее ростовчанка рассказала, как переболела коронавирусом