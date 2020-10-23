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Posted 23 октября 2020, 06:22

Published 23 октября 2020, 06:22

Modified 18 сентября 2022, 10:58

Updated 18 сентября 2022, 10:58

Глава Роспотребнадзора одобрила введенные в Ростовской области ограничения

23 октября 2020, 06:22
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала своевременными и правильными введенные в Ростовской области ограничения, сообщили в правительстве региона.

Эта информация прозвучала во время визита Поповой в регион. Она побывала в больнице № 1 имени Семашко, где развернут ковидный госпиталь, и пообщалась с медиками.

Также состоялась встреча с губернатором Василием Голубевым. Попова выразила уверенность, что нужно увеличивать обороты по тестированию.

«Это один из шагов, чтобы ситуацию стабилизировать и сохранить людям здоровье», — уточнила глава ведомства.

Губернатор отметил, что нужно искать новые решения, чтобы уровень заболеваемости снижался. Ранее ростовчанка рассказала, как переболела коронавирусом

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