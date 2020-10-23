Глава ростовского Минздрава ушла в отпуск на фоне скандала в горбольнице

Posted 23 октября 2020, 14:20
Published 23 октября 2020, 14:20
Modified 1 октября, 13:05
Updated 1 октября, 13:05
Глава регионального Минздрава уехала недалеко — в соседний Ставропольский край. Быковская отдыхает в Железноводске, который она назвала «российскими Мальдивами». Она выразила восхищение тем, как преобразился город.
Подписчики министра пожелали ей хорошего отдыха и посоветовали не думать о проблемах и недоброжелателях, намекая на скандал, который разгорелся в больнице № 20 Ростова-на-Дону.
Напомним, что в ковидном госпитале, развернутом в больнице, скончались 13 пациентов. Изначально появилась информация о том, что подключенные к ИВЛ люди задохнулись из-за перебоя с поставкой медицинского кислорода. Однако власти города это опровергли, а правоохранительные органы начали проверку причины гибели больных и поиск человека, распространившего эту информацию. Позднее депутат Гордумы Петр Пятибратов заявил о документальном подтверждении массовой гибели пациентов. В этой ситуации попросили разобраться президента России Владимира Путина.
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