Глава ростовского Минздрава ушла в отпуск на фоне скандала в горбольнице

Напомним, что в ковидном госпитале, развернутом в больнице, скончались 13 пациентов. Изначально появилась информация о том, что подключенные к ИВЛ люди задохнулись из-за перебоя с поставкой медицинского кислорода. Однако власти города это опровергли, а правоохранительные органы начали проверку причины гибели больных и поиск человека, распространившего эту информацию. Позднее депутат Гордумы Петр Пятибратов заявил о документальном подтверждении массовой гибели пациентов. В этой ситуации попросили разобраться президента России Владимира Путина.