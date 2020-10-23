rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября 2020, 14:20

Published 23 октября 2020, 14:20

Modified 1 октября, 13:05

Updated 1 октября, 13:05

Глава ростовского Минздрава ушла в отпуск на фоне скандала в горбольнице

23 октября 2020, 14:20
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская отправилась в отпуск, несмотря на разразившийся скандал в ковидном госпитале в Ростове-на-Дону, фото из поездки на курорты Кавказских Минеральных Вод она опубликовала в своем Instagram.

Глава регионального Минздрава уехала недалеко — в соседний Ставропольский край. Быковская отдыхает в Железноводске, который она назвала «российскими Мальдивами». Она выразила восхищение тем, как преобразился город.

Подписчики министра пожелали ей хорошего отдыха и посоветовали не думать о проблемах и недоброжелателях, намекая на скандал, который разгорелся в больнице № 20 Ростова-на-Дону.

Напомним, что в ковидном госпитале, развернутом в больнице, скончались 13 пациентов. Изначально появилась информация о том, что подключенные к ИВЛ люди задохнулись из-за перебоя с поставкой медицинского кислорода. Однако власти города это опровергли, а правоохранительные органы начали проверку причины гибели больных и поиск человека, распространившего эту информацию. Позднее депутат Гордумы Петр Пятибратов заявил о документальном подтверждении массовой гибели пациентов. В этой ситуации попросили разобраться президента России Владимира Путина.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика